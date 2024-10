AIXTRON SE Aktie News: Anleger schicken AIXTRON SE am Donnerstagmittag auf rotes Terrain

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,7 Prozent auf 15,42 EUR.

Der AIXTRON SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:49 Uhr verlor das Papier 2,7 Prozent auf 15,42 EUR. Im Tief verlor die AIXTRON SE-Aktie bis auf 15,35 EUR. Bei 15,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 292.055 AIXTRON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 39,89 EUR erreichte der Titel am 14.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 158,69 Prozent über dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie. Am 11.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,82 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,387 EUR. Im Vorjahr hatte AIXTRON SE 0,400 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 25,97 EUR an.

Am 25.07.2024 hat AIXTRON SE die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Mit einem EPS von 0,10 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als AIXTRON SE mit 0,36 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Im abgelaufenen Quartal hat AIXTRON SE 131,78 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 24,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 173,44 Mio. EUR umgesetzt worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 31.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von AIXTRON SE rechnen Experten am 30.10.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,05 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

