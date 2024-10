AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittag gesucht

AIXTRON SE im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von AIXTRON SE. Zuletzt ging es für das AIXTRON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 15,81 EUR.

Das Papier von AIXTRON SE konnte um 11:42 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 15,81 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 15,92 EUR aus. Bei 15,68 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der AIXTRON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 151.817 Aktien.

Am 14.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 39,89 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AIXTRON SE-Aktie somit 60,38 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.09.2024 bei 13,82 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die AIXTRON SE-Aktie mit einem Verlust von 12,56 Prozent wieder erreichen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,400 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,387 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 25,97 EUR je AIXTRON SE-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AIXTRON SE am 25.07.2024. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei AIXTRON SE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 131,78 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 24,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 173,44 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Am 31.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von AIXTRON SE veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von AIXTRON SE rechnen Experten am 30.10.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,05 EUR je Aktie in den AIXTRON SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

