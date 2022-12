AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Dienstagmittag behauptet

Mit einem Wert von 31,62 EUR bewegte sich die AIXTRON SE-Aktie um 12:22 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Das bisherige Tageshoch markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 32,00 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 31,45 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 31,78 EUR. Zuletzt wechselten 88.820 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Am 01.12.2022 erreichte der Anteilsschein mit 32,21 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,83 Prozent über dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 15,20 EUR am 22.02.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 108,03 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der AIXTRON SE-Aktie wird bei 29,00 EUR angegeben.

Am 27.10.2022 äußerte sich AIXTRON SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 31,26 Prozent auf 88,87 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 67,70 EUR in den Büchern gestanden.

Am 23.02.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der AIXTRON SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 0,880 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

