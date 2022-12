AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittwochvormittag mit negativen Vorzeichen

Die AIXTRON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 30,90 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die AIXTRON SE-Aktie bis auf 30,87 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 30,90 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 18.781 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Am 01.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 32,21 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AIXTRON SE-Aktie somit 4,07 Prozent niedriger. Am 22.02.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,20 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 103,29 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die AIXTRON SE-Aktie bei 29,00 EUR.

AIXTRON SE ließ sich am 27.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 31,26 Prozent auf 88,87 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 67,70 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 23.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem AIXTRON SE-Gewinn in Höhe von 0,880 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Analysten sehen für AIXTRON SE-Aktie Luft nach oben

AIXTRON-Aktien steigen im Windschatten des zuversichtlichen ASM-Ausblicks

AIXTRON-Aktie legt zu: AIXTRON-Papiere 2022 zweitbester MDAX-Wert - Bestätigung des Ausbruch nach oben?

Ausgewählte Hebelprodukte auf AIXTRON SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AIXTRON SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AIXTRON SE

Bildquellen: AIXTRON SE