AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE tendiert am Mittag südwärts

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 15,92 EUR nach.

Die Aktie verlor um 11:46 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 15,92 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die AIXTRON SE-Aktie bis auf 15,77 EUR. Bei 16,08 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 238.391 AIXTRON SE-Aktien.

Am 17.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 22,22 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AIXTRON SE-Aktie 39,62 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 8,45 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 46,91 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten AIXTRON SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,150 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,189 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 15,39 EUR aus.

Am 30.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat AIXTRON SE mit einem Umsatz von insgesamt 112,53 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 118,31 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,89 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte AIXTRON SE am 31.07.2025 präsentieren. Am 23.07.2026 wird AIXTRON SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass AIXTRON SE im Jahr 2025 0,726 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

