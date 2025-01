AIXTRON SE Aktie News: Anleger schicken AIXTRON SE am Donnerstagnachmittag auf rotes Terrain

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von AIXTRON SE. Das Papier von AIXTRON SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 15,28 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr fiel die AIXTRON SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 15,28 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die AIXTRON SE-Aktie bis auf 15,05 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 15,20 EUR. Zuletzt wechselten 239.073 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Am 22.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 36,69 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 140,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 21.11.2024 auf bis zu 12,73 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,66 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 erhielten AIXTRON SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,400 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,374 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 21,19 EUR je AIXTRON SE-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AIXTRON SE am 31.10.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,27 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,35 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 156,33 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 5,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AIXTRON SE 164,99 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 04.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von AIXTRON SE veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass AIXTRON SE ein EPS in Höhe von 1,03 EUR in den Büchern stehen haben wird.

