AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE präsentiert sich am Mittag stärker

Die Aktie von AIXTRON SE zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die AIXTRON SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 12,62 EUR.

Die Aktie legte um 11:39 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 12,62 EUR zu. Bei 12,64 EUR erreichte die AIXTRON SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 12,52 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 73.992 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Am 12.06.2024 erreichte der Anteilsschein mit 23,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 82,25 Prozent über dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 8,45 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,04 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass AIXTRON SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,192 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete AIXTRON SE 0,150 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 15,39 EUR an.

Am 30.04.2025 äußerte sich AIXTRON SE zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,04 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AIXTRON SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,89 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 112,53 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 118,31 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

AIXTRON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 31.07.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 23.07.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AIXTRON SE einen Gewinn von 0,719 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

