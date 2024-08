AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE tendiert am Freitagvormittag nordwärts

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von AIXTRON SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 19,09 EUR zu.

Um 09:06 Uhr stieg die AIXTRON SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 19,09 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 19,17 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 19,10 EUR. Bisher wurden via XETRA 8.860 AIXTRON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 39,89 EUR markierte der Titel am 14.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 109,01 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AIXTRON SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.07.2024 bei 17,88 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AIXTRON SE-Aktie 6,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,400 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,388 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 27,70 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AIXTRON SE am 25.07.2024. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei AIXTRON SE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 131,78 Mio. EUR – eine Minderung von 24,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 173,44 Mio. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte AIXTRON SE am 31.10.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 30.10.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,08 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

