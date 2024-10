AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE verzeichnet am Mittag Verluste

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von AIXTRON SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,1 Prozent auf 14,88 EUR abwärts.

Die AIXTRON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr um 2,1 Prozent auf 14,88 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der AIXTRON SE-Aktie ging bis auf 14,55 EUR. Bei 14,75 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 425.419 AIXTRON SE-Aktien.

Am 14.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 39,89 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 168,17 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,82 EUR am 11.09.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,09 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,382 EUR. Im Vorjahr erhielten AIXTRON SE-Aktionäre 0,400 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 24,04 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte AIXTRON SE am 25.07.2024. Das EPS lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal hatte AIXTRON SE ebenfalls ein EPS von 0,36 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 24,02 Prozent auf 131,78 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 173,44 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte AIXTRON SE am 31.10.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 30.10.2025 dürfte AIXTRON SE die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,04 EUR je Aktie belaufen.

