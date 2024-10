AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Nachmittag mit roter Tendenz

AIXTRON SE im Fokus

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,6 Prozent auf 14,46 EUR nach.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 14,46 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie sank bis auf 14,31 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 14,52 EUR. Bisher wurden via XETRA 609.684 AIXTRON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 39,89 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 175,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 11.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 13,82 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 4,39 Prozent könnte die AIXTRON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR an AIXTRON SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,379 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 24,04 EUR für die AIXTRON SE-Aktie aus.

Am 25.07.2024 legte AIXTRON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 131,78 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 24,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 173,44 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die AIXTRON SE-Bilanz für Q3 2024 wird am 31.10.2024 erwartet. AIXTRON SE dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 30.10.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass AIXTRON SE im Jahr 2024 1,03 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

