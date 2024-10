AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Freitagnachmittag tiefer

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von AIXTRON SE. Der AIXTRON SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 14,60 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 14,60 EUR abwärts. Die AIXTRON SE-Aktie sank bis auf 14,49 EUR. Bei 14,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 409.328 AIXTRON SE-Aktien.

Am 14.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,89 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 173,31 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 11.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,82 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,31 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für AIXTRON SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,400 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,379 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 24,04 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AIXTRON SE am 25.07.2024 vor. Das EPS lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,36 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 24,02 Prozent auf 131,78 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 173,44 Mio. EUR gelegen.

Voraussichtlich am 31.10.2024 dürfte AIXTRON SE Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können AIXTRON SE-Anleger Experten zufolge am 30.10.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass AIXTRON SE im Jahr 2024 1,03 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

