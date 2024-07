AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Freitagmittag mit Verlusten

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 21,34 EUR.

Das Papier von AIXTRON SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 1,7 Prozent auf 21,34 EUR abwärts. Die AIXTRON SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 21,26 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 21,51 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 51.921 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.12.2023 bei 39,89 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AIXTRON SE-Aktie mit einem Kursplus von 86,93 Prozent wieder erreichen. Am 02.07.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 17,88 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,24 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem AIXTRON SE seine Aktionäre 2023 mit 0,400 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,377 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 28,27 EUR an.

AIXTRON SE gewährte am 25.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei AIXTRON SE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,03 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 53,19 Prozent auf 118,31 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 77,23 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte AIXTRON SE am 25.07.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 24.07.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass AIXTRON SE im Jahr 2024 1,11 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

