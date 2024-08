AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittag mit Aufschlag

So bewegt sich AIXTRON SE

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von AIXTRON SE. Zuletzt wies die AIXTRON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 18,04 EUR nach oben.

Um 11:48 Uhr sprang die AIXTRON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 18,04 EUR zu. Bei 18,26 EUR markierte die AIXTRON SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 18,21 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 211.938 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.12.2023 bei 39,89 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 121,18 Prozent könnte die AIXTRON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 13.08.2024 Kursverluste bis auf 17,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AIXTRON SE-Aktie 6,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für AIXTRON SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,400 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,388 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 27,70 EUR je AIXTRON SE-Aktie aus.

AIXTRON SE ließ sich am 25.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei AIXTRON SE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 131,78 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 24,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 173,44 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von AIXTRON SE wird am 31.10.2024 gerechnet. Experten kalkulieren am 30.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von AIXTRON SE.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem AIXTRON SE-Gewinn in Höhe von 1,08 EUR je Aktie aus.

