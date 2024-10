AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Montagmittag gefragt

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von AIXTRON SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 14,67 EUR zu.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von AIXTRON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 14,67 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 14,90 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 14,69 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 202.524 AIXTRON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.12.2023 bei 39,89 EUR. Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 171,92 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 13,82 EUR fiel das Papier am 11.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,79 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie.

Im Jahr 2023 erhielten AIXTRON SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,400 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,379 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 24,04 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte AIXTRON SE am 25.07.2024. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei AIXTRON SE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 24,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 131,78 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 173,44 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 31.10.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 30.10.2025.

Experten gehen davon aus, dass AIXTRON SE im Jahr 2024 1,03 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

KW 41: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche

KW 41: Tops und Flops der TecDAX-Aktien in der vergangenen Woche

TecDAX-Titel AIXTRON SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AIXTRON SE von vor 3 Jahren eingebracht