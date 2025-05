AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,1 Prozent auf 13,44 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:46 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 13,44 EUR. Die Abwärtsbewegung der AIXTRON SE-Aktie ging bis auf 13,37 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 13,49 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 159.267 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Am 17.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 24,18 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 79,91 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,45 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AIXTRON SE-Aktie 37,13 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für AIXTRON SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,150 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,205 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die AIXTRON SE-Aktie bei 15,39 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte AIXTRON SE am 30.04.2025 vor. Das EPS lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal hatte AIXTRON SE ebenfalls ein EPS von 0,10 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,89 Prozent zurück. Hier wurden 112,53 Mio. EUR gegenüber 118,31 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 31.07.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 23.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von AIXTRON SE.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,719 EUR je Aktie belaufen.

