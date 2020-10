AIXTRON SE-Aktie aktuell: AIXTRON SE reagiert positiv

Die AIXTRON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 11,37 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie legte bis auf 11,41 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 11,24 EUR. Von der AIXTRON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 53.304 Stück gehandelt.

Am 23.07.2020 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,86 EUR an. Am 19.03.2020 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,01 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 11,93 EUR für die AIXTRON SE-Aktie aus. Der Gewinn 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,373 EUR je AIXTRON SE-Aktie belaufen.

Aixtron SE ist ein weltweit führender Anbieter von Beschichtungsanlagen für die Halbleiterindustrie. Die Produkte der Gesellschaft werden von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und optoelektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- und organischen Halbleitermaterialien sowie Kohlenstoff-Nanostrukturen genutzt. Eingesetzt werden diese Bauelemente in der Displaytechnik, der Signal- und Lichttechnik, Glasfaser-Kommunikationsnetzen, drahtlosen und mobilen Telefonie-Anwendungen, der optischen und elektronischen Datenspeicherung, LEDs, Photovoltaik sowie einer Reihe anderer High-Tech-Anwendungen. Zu den Kunden zählen viele namhafte internationale Elektronikkonzerne wie Osram, Philips, Merck, Mitsubishi, Sumitomo oder Samsung sowie zahlreiche kleinere Hersteller mikro- und optoelektronischer Bauelemente. Des Weiteren kooperiert das Unternehmen mit verschiedenen Universitäten und Forschungseinrichtungen.

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Erste Schätzungen: AIXTRON SE verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

AIXTRON-Aktie setzt Rally fort: Hoffnung auf starkes Quartal treibt an

Trading Idee AIXTRON: Eine explosive Mischung

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: AIXTRON SE