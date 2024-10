AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittwochvormittag auf rotem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von AIXTRON SE. Der AIXTRON SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 14,40 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 14,40 EUR abwärts. In der Spitze fiel die AIXTRON SE-Aktie bis auf 14,38 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 14,39 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 41.437 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Am 14.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 39,89 EUR an. Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 177,01 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 11.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 13,82 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 4,03 Prozent würde die AIXTRON SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,379 EUR. Im Vorjahr hatte AIXTRON SE 0,400 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 24,04 EUR.

AIXTRON SE ließ sich am 25.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. AIXTRON SE hat ein EPS von 0,10 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,36 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 24,02 Prozent zurück. Hier wurden 131,78 Mio. EUR gegenüber 173,44 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 31.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können AIXTRON SE-Anleger Experten zufolge am 30.10.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AIXTRON SE-Aktie in Höhe von 1,03 EUR im Jahr 2024 aus.

