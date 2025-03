AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE fällt am Mittwochvormittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 12,27 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 12,27 EUR. In der Spitze büßte die AIXTRON SE-Aktie bis auf 12,27 EUR ein. Bei 12,37 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 48.665 AIXTRON SE-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 21.03.2024 auf bis zu 26,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 116,06 Prozent könnte die AIXTRON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 28.02.2025 auf bis zu 11,03 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie.

Für AIXTRON SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,342 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 16,26 EUR für die AIXTRON SE-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte AIXTRON SE am 27.02.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,47 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,55 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat AIXTRON SE mit einem Umsatz von insgesamt 226,74 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 214,21 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,85 Prozent gesteigert.

Die AIXTRON SE-Bilanz für Q1 2025 wird am 30.04.2025 erwartet. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können AIXTRON SE-Anleger Experten zufolge am 30.04.2026 werfen.

Den erwarteten Gewinn je AIXTRON SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,734 EUR fest.

