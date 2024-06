AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittwochvormittag auf rotem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 20,24 EUR.

Das Papier von AIXTRON SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:04 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 20,24 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die AIXTRON SE-Aktie bis auf 20,11 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 20,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 35.926 AIXTRON SE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (39,89 EUR) erklomm das Papier am 14.12.2023. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AIXTRON SE-Aktie mit einem Kursplus von 97,08 Prozent wieder erreichen. Am 19.06.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 20,11 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die AIXTRON SE-Aktie damit 0,65 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für AIXTRON SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,400 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,403 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 31,41 EUR aus.

Am 25.04.2024 lud AIXTRON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das EPS lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,03 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 53,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 118,31 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 77,23 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die AIXTRON SE-Bilanz für Q2 2024 wird am 25.07.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 24.07.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,20 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

