AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittag auf grünem Terrain

Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 29,83 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 29,97 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 29,34 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 62.124 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Am 01.12.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 32,21 EUR. Gewinne von 7,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 22.02.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 15,20 EUR. Der derzeitige Kurs der AIXTRON SE-Aktie liegt somit 96,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 31,00 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte AIXTRON SE am 27.10.2022. AIXTRON SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 88,87 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 31,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 67,70 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte AIXTRON SE am 28.02.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von AIXTRON SE rechnen Experten am 27.02.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 0,885 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Analysten sehen für AIXTRON SE-Aktie Luft nach oben

AIXTRON-Aktien steigen im Windschatten des zuversichtlichen ASM-Ausblicks

AIXTRON-Aktie legt zu: AIXTRON-Papiere 2022 zweitbester MDAX-Wert - Bestätigung des Ausbruch nach oben?

Ausgewählte Hebelprodukte auf AIXTRON SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AIXTRON SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AIXTRON SE

Bildquellen: AIXTRON SE