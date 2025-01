AIXTRON SE Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von AIXTRON SE

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 13,90 EUR ab.

Um 09:05 Uhr fiel die AIXTRON SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 13,90 EUR ab. Die AIXTRON SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 13,81 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 13,88 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 10.501 AIXTRON SE-Aktien.

Am 22.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 36,69 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 164,05 Prozent Plus fehlen der AIXTRON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 21.11.2024 auf bis zu 12,73 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 8,38 Prozent könnte die AIXTRON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,376 EUR. Im Vorjahr hatte AIXTRON SE 0,400 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 19,24 EUR.

AIXTRON SE ließ sich am 31.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,27 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AIXTRON SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,35 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,25 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 156,33 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 164,99 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 04.03.2025 dürfte AIXTRON SE Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AIXTRON SE-Aktie in Höhe von 1,03 EUR im Jahr 2024 aus.

