AIXTRON SE Aktie News: Anleger schicken AIXTRON SE am Mittag ins Minus

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,1 Prozent auf 11,69 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,1 Prozent auf 11,69 EUR. Die Abwärtsbewegung der AIXTRON SE-Aktie ging bis auf 11,66 EUR. Bei 11,82 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 220.683 AIXTRON SE-Aktien gehandelt.

Am 21.03.2024 markierte das Papier bei 26,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 126,79 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.02.2025 (11,03 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,61 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie.

AIXTRON SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,400 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,342 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die AIXTRON SE-Aktie bei 16,26 EUR.

Am 27.02.2025 lud AIXTRON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. AIXTRON SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,47 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,55 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AIXTRON SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,85 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 226,74 Mio. EUR im Vergleich zu 214,21 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die AIXTRON SE-Bilanz für Q1 2025 wird am 30.04.2025 erwartet. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können AIXTRON SE-Anleger Experten zufolge am 30.04.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AIXTRON SE einen Gewinn von 0,734 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

