AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittag mit negativen Vorzeichen

AIXTRON SE im Fokus

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 14,06 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die AIXTRON SE-Aktie musste um 11:47 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 14,06 EUR abwärts. Der Kurs der AIXTRON SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 13,92 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 14,07 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten AIXTRON SE-Aktien beläuft sich auf 196.574 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 36,53 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.01.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AIXTRON SE-Aktie mit einem Kursplus von 159,82 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.11.2024 bei 12,73 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AIXTRON SE-Aktie 9,46 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR an AIXTRON SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,376 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 19,24 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AIXTRON SE am 31.10.2024. AIXTRON SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,27 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,35 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,25 Prozent auf 156,33 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 164,99 Mio. EUR gelegen.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von AIXTRON SE wird am 04.03.2025 gerechnet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem AIXTRON SE-Gewinn in Höhe von 1,03 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

XETRA-Handel: TecDAX mit grünem Vorzeichen

MDAX-Handel aktuell: MDAX nachmittags fester

Freundlicher Handel in Frankfurt: Gewinne im MDAX