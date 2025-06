AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE zeigt sich am Montagmittag gestärkt

Aktie im Fokus

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,3 Prozent im Plus bei 14,18 EUR.

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,3 Prozent auf 14,18 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die AIXTRON SE-Aktie sogar auf 14,27 EUR. Mit einem Wert von 13,68 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 253.536 AIXTRON SE-Aktien gehandelt.

Am 06.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 22,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 60,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 8,45 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AIXTRON SE-Aktie 67,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für AIXTRON SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,192 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 15,39 EUR für die AIXTRON SE-Aktie.

Am 30.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Mit einem EPS von 0,04 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als AIXTRON SE mit 0,10 EUR je Aktie genauso viel verdiente. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 112,53 Mio. EUR – eine Minderung von 4,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 118,31 Mio. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.07.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können AIXTRON SE-Anleger Experten zufolge am 23.07.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AIXTRON SE einen Gewinn von 0,725 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

