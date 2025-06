AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE tendiert am Nachmittag fester

AIXTRON SE im Fokus

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von AIXTRON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,6 Prozent auf 13,98 EUR.

Das Papier von AIXTRON SE konnte um 15:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,6 Prozent auf 13,98 EUR. Den Tageshöchststand markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 14,18 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 13,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 300.665 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Am 06.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 22,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 62,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 8,45 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AIXTRON SE-Aktie 39,53 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,150 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,192 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 15,39 EUR.

AIXTRON SE gewährte am 30.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Mit einem EPS von 0,04 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als AIXTRON SE mit 0,10 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite hat AIXTRON SE im vergangenen Quartal 112,53 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AIXTRON SE 118,31 Mio. EUR umsetzen können.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.07.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 23.07.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass AIXTRON SE ein EPS in Höhe von 0,725 EUR in den Büchern stehen haben wird.

