AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE zeigt sich am Vormittag gestärkt

AIXTRON SE im Fokus

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 13,85 EUR zu.

Um 09:06 Uhr wies die AIXTRON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 13,85 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die AIXTRON SE-Aktie sogar auf 13,88 EUR. Bei 13,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.828 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 22,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.07.2024 erreicht. Gewinne von 63,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 8,45 EUR. Derzeit notiert die AIXTRON SE-Aktie damit 63,91 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

AIXTRON SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,150 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,192 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 15,39 EUR.

AIXTRON SE gewährte am 30.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Mit einem EPS von 0,04 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als AIXTRON SE mit 0,10 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 118,31 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 112,53 Mio. EUR.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte AIXTRON SE am 31.07.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können AIXTRON SE-Anleger Experten zufolge am 23.07.2026 werfen.

Experten taxieren den AIXTRON SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,725 EUR je Aktie.

