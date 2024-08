AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE tritt am Vormittag auf der Stelle

Aktienentwicklung

Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von AIXTRON SE. Anleger zeigten sich zuletzt bei der AIXTRON SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 17,52 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 17,52 EUR an der Tafel. Die AIXTRON SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 17,52 EUR aus. Bei 17,30 EUR markierte die AIXTRON SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 17,31 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 36.106 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 39,89 EUR erreichte der Titel am 14.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AIXTRON SE-Aktie somit 56,09 Prozent niedriger. Am 13.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 17,00 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,94 Prozent.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,400 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,388 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 27,70 EUR.

Am 25.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei AIXTRON SE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 24,02 Prozent auf 131,78 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 173,44 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 31.10.2024 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 30.10.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,08 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: MDAX beendet den Donnerstagshandel mit Gewinnen

AIXTRON-Aktie und SÜSS-Aktie von Wolfspeeds Investitionskürzungen belastet

MDAX-Handel aktuell: MDAX bewegt sich am Donnerstagnachmittag im Plus