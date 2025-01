AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt

Kursverlauf

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die AIXTRON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 13,79 EUR zu.

Die AIXTRON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 13,79 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 14,00 EUR aus. Bei 13,85 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 318.534 AIXTRON SE-Aktien.

Am 25.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 36,53 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die AIXTRON SE-Aktie damit 62,26 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2024 bei 12,73 EUR. Der derzeitige Kurs der AIXTRON SE-Aktie liegt somit 8,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,400 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,376 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die AIXTRON SE-Aktie bei 19,24 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AIXTRON SE am 31.10.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,27 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,35 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 156,33 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 5,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AIXTRON SE 164,99 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte AIXTRON SE am 04.03.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je AIXTRON SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,03 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

