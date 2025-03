AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE legt am Montagvormittag zu

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von AIXTRON SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 11,90 EUR.

Das Papier von AIXTRON SE legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 11,90 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie legte bis auf 12,03 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,95 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten AIXTRON SE-Aktien beläuft sich auf 49.782 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (26,07 EUR) erklomm das Papier am 22.03.2024. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AIXTRON SE-Aktie 119,08 Prozent zulegen. Am 28.02.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 11,03 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 7,31 Prozent könnte die AIXTRON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,342 EUR. Im Vorjahr hatte AIXTRON SE 0,400 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 16,26 EUR aus.

Am 27.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,47 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AIXTRON SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,55 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 226,74 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AIXTRON SE einen Umsatz von 214,21 Mio. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 30.04.2025 erwartet. Schätzungsweise am 30.04.2026 dürfte AIXTRON SE die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AIXTRON SE-Aktie in Höhe von 0,734 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

