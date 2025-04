AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Nachmittag mit Aufschlag

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von AIXTRON SE. Zuletzt ging es für das AIXTRON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 4,2 Prozent auf 11,06 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 4,2 Prozent auf 11,06 EUR zu. Die AIXTRON SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 11,08 EUR. Bei 10,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 318.433 AIXTRON SE-Aktien.

Am 17.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,18 EUR an. Mit einem Zuwachs von 118,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 8,45 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,60 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten AIXTRON SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,150 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,210 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 15,83 EUR je AIXTRON SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AIXTRON SE am 27.02.2025. Das EPS belief sich auf 0,47 EUR gegenüber 0,55 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 226,74 Mio. EUR gegenüber 214,21 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von AIXTRON SE wird am 30.04.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können AIXTRON SE-Anleger Experten zufolge am 30.04.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass AIXTRON SE ein EPS in Höhe von 0,714 EUR in den Büchern stehen haben wird.

