AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE behauptet sich am Dienstagmittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von AIXTRON SE zeigt sich am Dienstagmittag ohne große Bewegung. Die AIXTRON SE-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 11,75 EUR.

Mit einem Kurs von 11,75 EUR zeigte sich die AIXTRON SE-Aktie im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum verändert. Die AIXTRON SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 11,88 EUR aus. Den tiefsten Stand des Tages markierte die AIXTRON SE-Aktie bisher bei 11,60 EUR. Bei 11,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 123.449 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 25,91 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.03.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 120,60 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.02.2025 bei 11,03 EUR. Der derzeitige Kurs der AIXTRON SE-Aktie liegt somit 6,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für AIXTRON SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,342 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 16,26 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AIXTRON SE am 27.02.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 214,21 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 226,74 Mio. EUR ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte AIXTRON SE am 30.04.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 30.04.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,734 EUR je Aktie belaufen.

