AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittag verlustreich

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 11,75 EUR.

Um 11:45 Uhr rutschte die AIXTRON SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 11,75 EUR ab. In der Spitze büßte die AIXTRON SE-Aktie bis auf 11,59 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,69 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 250.101 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Am 26.03.2024 markierte das Papier bei 25,62 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AIXTRON SE-Aktie somit 54,16 Prozent niedriger. Bei 11,03 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.02.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für AIXTRON SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,400 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,342 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 16,26 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AIXTRON SE am 27.02.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,47 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,55 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AIXTRON SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,85 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 226,74 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 214,21 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 30.04.2025 dürfte AIXTRON SE Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können AIXTRON SE-Anleger Experten zufolge am 30.04.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass AIXTRON SE ein EPS in Höhe von 0,734 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

