AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE gibt am Mittwochvormittag nach

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Der AIXTRON SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,1 Prozent auf 11,80 EUR.

Das Papier von AIXTRON SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:05 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 11,80 EUR abwärts. In der Spitze fiel die AIXTRON SE-Aktie bis auf 11,69 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 11,69 EUR. Bisher wurden via XETRA 6.355 AIXTRON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 25,62 EUR erreichte der Titel am 26.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 117,12 Prozent über dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 11,03 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,53 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,342 EUR. Im Vorjahr erhielten AIXTRON SE-Aktionäre 0,400 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 16,26 EUR je AIXTRON SE-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte AIXTRON SE am 27.02.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,47 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 226,74 Mio. EUR – ein Plus von 5,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AIXTRON SE 214,21 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.04.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 30.04.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,734 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

