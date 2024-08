AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE gibt am Mittwochnachmittag nach

AIXTRON SE im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Minus bei 17,09 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 1,3 Prozent auf 17,09 EUR nach. In der Spitze fiel die AIXTRON SE-Aktie bis auf 17,06 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 17,37 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten AIXTRON SE-Aktien beläuft sich auf 117.656 Stück.

Am 14.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 39,89 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AIXTRON SE-Aktie 133,48 Prozent zulegen. Am 23.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 16,94 EUR. Abschläge von 0,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,388 EUR, nach 0,400 EUR im Jahr 2023. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die AIXTRON SE-Aktie bei 27,59 EUR.

Am 25.07.2024 hat AIXTRON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. AIXTRON SE hat ein EPS von 0,10 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,36 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Umsatzseitig standen 131,78 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 24,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AIXTRON SE 173,44 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.10.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können AIXTRON SE-Anleger Experten zufolge am 30.10.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,07 EUR je Aktie belaufen.

