AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE tendiert am Mittag fester

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die AIXTRON SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 16,03 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 16,03 EUR. In der Spitze gewann die AIXTRON SE-Aktie bis auf 16,16 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 16,02 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 194.542 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Am 14.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 39,89 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 148,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 13,82 EUR fiel das Papier am 11.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 13,79 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für AIXTRON SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,400 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,389 EUR belaufen. Analysten bewerten die AIXTRON SE-Aktie im Durchschnitt mit 25,97 EUR.

AIXTRON SE veröffentlichte am 25.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. AIXTRON SE hat ein EPS von 0,10 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,36 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 24,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 131,78 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 173,44 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von AIXTRON SE wird am 31.10.2024 gerechnet. Die Veröffentlichung der AIXTRON SE-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 30.10.2025.

Experten taxieren den AIXTRON SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,06 EUR je Aktie.

