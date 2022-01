AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE mit Kursplus

Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,5 Prozent auf 18,02 EUR zu. Die AIXTRON SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 18,16 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 17,89 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 92.363 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 31.08.2021 auf bis zu 26,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Am 13.05.2021 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 14,82 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 25,08 EUR. In der AIXTRON SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,06 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Die AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenübertragung, SiC- und GaN Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen.

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Hot Stocks heute: AIXTRON, IBU-tec und Medios

Infineon, STMicroelectronics & Co.: Technologiewerte tun sich weiter schwer

Infineon, AIXTRON und Co.: Chip-Aktien profitieren von starkem Micron-Bericht und Prognose

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf AIXTRON SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf AIXTRON SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf AIXTRON SE

Bildquellen: AIXTRON SE