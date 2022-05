AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE verliert am Vormittag

Um 31.05.2022 09:22:00 Uhr ging es für die AIXTRON SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 27,67 EUR. In der Spitze fiel die AIXTRON SE-Aktie bis auf 27,58 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 27,81 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 18.028 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 28,18 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.05.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 1,81 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.02.2022 bei 15,20 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 82,04 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 27,00 EUR an.

Am 05.05.2022 äußerte sich AIXTRON SE zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,04 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 88,59 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 78,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 49,50 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von AIXTRON SE wird am 28.07.2022 gerechnet. Die Veröffentlichung der AIXTRON SE-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 27.07.2023.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,01 EUR je AIXTRON SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: AIXTRON SE