NYSE-Titel Pioneer-Aktie fester: Exxon verkündet Milliarden-Übernahme von Pioneer

Akquisition

Der US-Ölkonzern ExxonMobil will den Schieferöl-Spezialisten Pioneer Natural Resources übernehmen.

Die beiden Unternehmen hätten eine entsprechende Vereinbarung getroffen, teilte ExxonMobil am Mittwoch in Spring (US-Bundesstaat Texas) mit. Das Gesamtvolumen der Transaktion beläuft sich einschließlich Nettoverschuldung auf 64,5 Milliarden US-Dollar (60,9 Mrd Eur). Die Vereinbarung ebnet den Weg für Exxons größte Übernahme seit der Fusion mit Mobil im Jahr 1999. Aktionäre und Regulierungsbehörden müssen dem Vorhaben noch zustimmen. Die ExxonMobil-Aktie gibt an der NYSE zeitweise 3,39 Prozent auf 106,71 US-Dollar nach, während der Kurs der Pioneer Natural Resources-Aktie um 1,22 Prozent auf 240,31 US-Dollar zulegt.

ExxonMobil will die Übernahme komplett mit eigenen Aktien bezahlen. Die Pioneer-Investoren sollen für jedes ihrer Papiere 2,3234 Exxon-Aktien erhalten. Basierend auf den jeweiligen Schlusskursen vom vergangenen Donnerstag ergibt sich den Angaben zufolge daraus ein Preis von 253 US-Dollar je Pioneer-Aktie, was einem Aufschlag von fast 18 Prozent entspricht.

Das "Wall Street Journal" hatte bereits im April über die sich anbahnende Milliardenübernahme berichtet. Mit dem Kauf verstärkt sich Exxon im Westen von Texas und in New Mexico, in einem großen Ölfeld namens Permisches Becken. Der Konzern hat die Region als zentral für seine Wachstumsabsichten bezeichnet. ExxonMobil hat angesichts der angeschwollenen Energiepreise infolge des russischen Einmarschs in die Ukraine vergangenes Jahr einen Rekordgewinn von fast 56 Milliarden Dollar erzielt und ist entsprechend gut bei Kasse.

Pioneer ist mit einem Marktwert von 50 Milliarden Dollar der drittgrößte Ölförderer im Permian Becken nach Chevron Corp und ConocoPhillips. Dieses Gebiet erstreckt sich über Teile der Bundesstaaten Texas und New Mexico und ist wegen seiner relativ niedrigen Kosten für die Öl- und Gasförderung die begehrteste Region der US-Energieindustrie.

In den vergangenen beiden Jahren hatte sich Exxon durch Kostensenkungen, den Verkauf zahlreicher Vermögenswerte und gestützt auf hohe Energiepreise aus der Verlustzone gekämpft und hatte einen hohen Schuldenberg getilgt. Konzernchef Darren Woods hatte die Forderungen von Anlegern und Politkern abgeblockt, dem Kurs der europäischen Ölkonzerne zu folgen und auf erneuerbare Energien zu setzen. Er hielt trotz starker Kritik an einer stark ölabhängigen Strategie fest. Das zahlte sich für den Konzern aus: Im vergangenen Jahr erzielte Exxon einen Rekordgewinn von 56 Milliarden Dollar. Analysten zufolge hat das Unternehmen nun etwa 30 Milliarden Dollar zur Seite gelegt, um sich auf Übernahmen vorzubereiten.

Exxon und Pioneer hätten nach Angaben von Kartellrechtsexperten gute Chancen, die Übernahme abzuschließen - trotz einer womöglich strengen Prüfung. Sie könnten argumentieren, dass sie zusammen nur einen kleinen Teil des riesigen Weltmarktes für Öl und Gas abdecken.

New York/Houston (Reuters) / SPRING/IRVING (dpa-AFX)