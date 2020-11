Symrise kauft Duftstoff-Geschäftseinheit von Sensient - Aktien uneinheitlich

Diese Aktivitäten mit Lösungen und Duftstoffen aus natürlichen und erneuerbaren Quellen habe 2019 einen Umsatz von rund 77 Millionen Euro erzielt, teilte Symrise mit, ohne einen Kaufpreis zu nennen.

Mit der Akquisition will Symrise seine Position als Anbieter von Duftstoffen für die Anwendung in Körperpflege- und Haushaltsprodukten ausbauen und Zugang zu weiteren Kunden erhalten. Für die Zukunft plant Symrise, seine Produktion in Spanien mit gezielten Investitionen in den zu übernehmenden Standort in Granada zu verstärken.

Die Geschäftseinheit verfügt über langjährige Beziehungen zu Kunden aus der Konsumgüterbranche und beliefert diese aus Standorten in Spanien sowie Mexiko. Die Duftlösungen von Sensient werden vorwiegend aus erneuerbaren Rohstoffen wie unter anderem Kiefernöl und Zitrusprodukten gewonnen. Das Portfolio wird die Produktpalette von Symrise mit Duftstoffen verstärken, die in Anwendungen wie beispielsweise Parfüms, Shampoos, Seifen, Waschmitteln und Deodorants eingesetzt werden.

Während es für Symrise im XETRA-Handel zeitweise 2,44 Prozent auf 103,95 Euro abwärts geht, kann die Aktie von Sensient an der NYSE 2,09 Prozent auf 72,14 US-Dollar zulegen.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Symrise