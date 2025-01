QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN präsentiert sich am Dienstagvormittag fester

Aktie im Blick

Die Aktie von QIAGEN gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von QIAGEN legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 44,04 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das QIAGEN-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 44,04 EUR. In der Spitze gewann die QIAGEN-Aktie bis auf 44,14 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 43,68 EUR. Zuletzt wechselten 30.265 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 46,04 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.01.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,55 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 36,59 EUR erreichte der Anteilsschein am 18.04.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 16,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an QIAGEN-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 48,45 EUR.

QIAGEN ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,44 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,35 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat QIAGEN in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,46 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 501,87 Mio. USD im Vergleich zu 475,89 Mio. USD im Vorjahresquartal.

QIAGEN wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 05.02.2025 vorlegen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,18 USD je QIAGEN-Aktie belaufen.

