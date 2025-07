QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN zeigt sich am Vormittag freundlich

Notierung im Blick

Die Aktie von QIAGEN zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 44,31 EUR zu.

Um 09:07 Uhr sprang die QIAGEN-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 44,31 EUR zu. In der Spitze legte die QIAGEN-Aktie bis auf 44,38 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 44,17 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 10.477 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Am 22.01.2025 markierte das Papier bei 47,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,89 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 34,24 EUR. Der aktuelle Kurs der QIAGEN-Aktie ist somit 22,73 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,150 USD je QIAGEN-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die QIAGEN-Aktie bei 50,00 EUR.

Am 07.05.2025 lud QIAGEN zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,41 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,37 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,37 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 483,46 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 458,80 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte QIAGEN am 05.08.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 11.08.2026.

Experten taxieren den QIAGEN-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,35 USD je Aktie.

