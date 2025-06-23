DAX24.186 +0,7%ESt505.388 +1,0%Top 10 Crypto17,00 +2,6%Dow44.922 +1,0%Nas21.713 +0,1%Bitcoin104.981 +2,0%Euro1,1705 +0,3%Öl65,77 -0,5%Gold3.354 +0,2%
AKTIE IM FOKUS 2: Bullish-Euphorie nach gelungenem Börsendebüt etwas gebremst

13.08.25 22:13 Uhr

(neu: Schlusskurs)

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Krypto-Firma Bullish hat am Mittwoch an der Börse einen gelungenen Einstand gefeiert. Nach einem Ausgabepreis von 37 Dollar und einem Emissionserlös von 1,1 Milliarden Dollar ging es mit dem Eröffnungskurs gleich auf 90 Dollar hoch und danach weiter bis auf 118 Dollar. Dann aber war die Luft raus. Zum Handelsschluss kosteten die Papiere nur noch 68 Dollar. Dies war zugleich das Tagestief. Gemessen am Ausgabepreis war es noch ein Plus von 84 Prozent./ajx/he

