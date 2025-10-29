DAX24.200 -0,3%Est505.714 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,36 +2,4%Nas23.976 +0,6%Bitcoin96.747 -0,2%Euro1,1646 -0,1%Öl64,93 +0,7%Gold4.011 +1,8%
AKTIE IM FOKUS: Amadeus Fire wegen vorsichtigerem Ausblick unter Druck

29.10.25 14:30 Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei den Aktien von Amadeus Fire ist die Blickrichtung der Anleger wieder abwärts gerichtet. Dazu passt, dass der Personaldienstleister in seinem Quartalsbericht größere Vorsicht für das Gesamtjahr walten ließ. Bis zum Nachmittag weiteten die Aktien ihren Abschlag auf 3,6 Prozent aus. Sie näherten sich wieder der 50-Euro-Marke.

Marc-Rene Tonn von Warburg Research urteilte nach den Zahlen, dass die Herausforderungen des Personaldienstleisters anhielten. Amadeus Fire habe es mit einem schwierigen Umfeld zu tun, in dem Unternehmen mit weniger Personal auskommen müssten und die Unsicherheit am Arbeitsplatz zunehme. Viele Einstellungsverfahren und Rekrutierungsentscheidungen würden verschoben oder ganz abgesagt, schrieb der Experte.

Unter diesen Umständen und wegen Aufwendungen für den Umbau der Weiterbildungssparte Comcave geht das Unternehmen jetzt von einem operativen Gewinn (Ebita) aus, der im unteren Bereich der erst im Sommer gesenkten Spanne von 15 bis 25 Millionen Euro liegen soll. Dazu merkte Thomas Wissler von MWB Research jedoch an, dass die Umbaubemühungen gemeinsam mit der Integration des Zukaufs Masterplan dafür sorgen sollten, dass es ab 2026 wieder Wachstum gibt.

Aktuell orientierten sich die Aktien mit der Schwäche am Mittwoch jedoch wieder in Richtung ihres Tiefs seit 2014, das vor gut einem Monat knapp unter 50 Euro markiert wurde. Danach gab es zwar eine kurze Erholungsrally, die die Aktien mit 57,70 Euro in der Spitze an die 50-Tage-Linie heranführte. Doch seit dem Zwischenhoch vom 9. Oktober ist der Kurs nun schon wieder um mehr als elf Prozent gefallen./tih/ag/stk

Analysen zu Amadeus Fire AG

DatumRatingAnalyst
11:31Amadeus Fire BuyWarburg Research
24.09.2025Amadeus Fire BuyWarburg Research
24.07.2025Amadeus Fire BuyWarburg Research
26.06.2025Amadeus Fire BuyWarburg Research
17.06.2025Amadeus Fire BuyWarburg Research
