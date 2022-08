AKTIE IM FOKUS: Apple steigen allmählich wieder Richtung Rekordhoch

NEW YORK (dpa-AFX) - Zur Stärke des Technologiesektors haben am Freitag auch die Aktien von Apple beigetragen. Sie gewannen im späten Handel gut zwei Prozent. Aussagen zur iPhone-Fertigung gaben vor dem Wochenende nochmals Zuversicht. So sollen dem Konzern zufolge in diesem Jahr mindestens genauso viele iPhones der neuesten Generation hergestellt werden wie im vergangenen Jahr. Apple setzt dabei auf betuchte Kunden und einen schwindenden Wettbewerb, um dem globalen Abschwung in der Elektronikindustrie zu trotzen.

Mit einem Gewinn von gut einem Drittel seit Mitte Juni schlägt Apple aktuell sogar die stark gelaufenen Indizes an der Nasdaq deutlich. Auf Jahressicht stehen die Aktien nur noch mit 3,2 Prozent im Minus, bis zum Anfang des Jahres erreichten Rekordhoch bei 182,94 Dollar fehlt beim aktuellen Kurs von 171,93 Dollar nicht mehr viel./ajx/he