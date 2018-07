Merck senkt Preise nach Trumps Kritik

€uro am Sonntag

Der US-Konzern Merck & Co. kündigte an, den Preis für sein Hepatitis-Medikament Zepatier um 60 Prozent zu senken. Andere Mittel sollen um zehn Prozent günstiger werden.Wettbewerber Pfizer hatte bereits zuvor angekündigt, geplante Preiserhöhungen wieder zurückzunehmen und auch ­Novartis will die Preise in den USA in diesem Jahr nicht mehr erhöhen. Anleger blieben gelassen, die Aktien sanken nur leicht._________________