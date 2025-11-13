Aktien Asien: Australische Börse schert aus positivem Markttrend aus

TOKIO (dpa-AFX) - Die größeren Börsen im asiatisch-pazifischen Raum haben am Donnerstag mehrheitlich zugelegt. Lediglich der australische Markt scherte mit leichten Abgaben aus.

Die Märkte profitierten von Rückenwind aus den USA. "Der längste Regierungsstillstand in der US-Geschichte ist vorbei", hieß es von der Landesbank Baden-Württemberg. "Der Dow Jones setzte ein starkes Zeichen und übersprang erstmals seit Ende Oktober wieder die Marke von 48.000 Punkten - ein neuer Rekord nach zwei Wochen Seitwärtslauf."

Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewann 0,43 Prozent auf 51.281,83 Punkte hinzu und baute damit die Vortagesgewinne aus. Die etwas höher als erwartet ausgefallenen Erzeugerpreise mahnten allerdings an inflationäre Gefahren und mögliche Reaktionen der japanischen Notenbank darauf, merkten die Marktstrategen der Deutschen Bank an.

Auch die chinesischen Börsen waren im Aufwind. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gewann 0,26 Prozent auf 26.992,24 Punkte, während der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandsbörsen um 1,21 Prozent auf 4.702,07 Punkte anzog.

Australische Aktien schwächelten unterdessen. Der Leitindex S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) sank um 0,52 Prozent auf 8.753,35 Punkte. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen auf die überraschend starken Oktober-Arbeitsmarktdaten, die Sorgen vor einer strikteren Geldpolitik geweckt hätten./mf/mis