DAX24.381 +0,6%Est505.575 +0,8%MSCI World4.241 +0,1%Top 10 Crypto15,91 +3,8%Nas22.204 -3,6%Bitcoin99.416 +0,1%Euro1,1603 -0,1%Öl63,69 +2,6%Gold4.076 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Alibaba A117ME Amazon 906866 Tesla A1CX3T AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Ottobock BCK222 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump sendet nach Zolldrohung Entspannungssignale: DAX startet Erholung -- Asiens Börsen dennoch auf Talfahrt - Nikkei im Feiertag -- Gold wieder auf Rekordjagd -- DroneShield, Alibaba, Samsung
Top News
Erholung nach Zollschock: DAX verbucht zum Wochenauftakt Gewinne Erholung nach Zollschock: DAX verbucht zum Wochenauftakt Gewinne
Nächster Analyst mit Blasen-Sorgen nach Deal zwischen NVIDIA-Aktie und OpenAI Nächster Analyst mit Blasen-Sorgen nach Deal zwischen NVIDIA-Aktie und OpenAI
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt entdecken: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für spannende Nebenwerte.

Aktien Asien: Einbußen nach US-China-Zollschock - Feiertag in Japan

13.10.25 09:12 Uhr

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost sind am Montag nach den Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump gegen China eingeknickt. Sie vollzogen damit - wenngleich weniger ausgeprägt - eine ähnliche Entwicklung nach, die die europäischen und US-amerikanischen Börsen bereits am Freitag hinnehmen mussten. Die Handelsplätze in Japan blieben wegen eines Feiertags geschlossen.

Wer­bung

Trump hatte am Freitag als Reaktion auf Chinas umfangreiche Exportbeschränkungen für Seltene-Erden-Metalle mit einer massiven Erhöhung der Zölle auf chinesische Produkte gedroht. Die neuen Zölle könnten bereits am 1. November in Kraft treten. Die Eskalation des Handelskriegs hatte Befürchtungen hinsichtlich möglicher Auswirkungen auf die Weltwirtschaft geweckt.

Daraufhin waren sämtliche Weltbörsen auf steile Talfahrt gegangen. An der Wall Street büßte der Leitindex Dow Jones Industrial knapp zwei Prozent ein und verbuchte damit den größten Tagesverlust seit Anfang August. Für den viel beachteten Technologie-Auswahlindex NASDAQ 100 ging es gar um dreieinhalb Prozent nach unten.

Mittlerweile scheinen sich die Wogen etwas geglättet zu haben. So schlug Trump plötzlich wieder versöhnliche Töne an. Auf der Plattform Truth Social schrieb der Republikaner am Wochenende: "Machen Sie sich keine Sorgen um China, alles wird gut! Der hochgeschätzte Präsident Xi hatte nur einen schlechten Moment. Er will keine Depression für sein Land, und ich auch nicht. Die USA wollen China helfen, nicht schaden!!!"

Wer­bung

Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Aktien der Festlandsbörsen verlor zuletzt 0,5 Prozent auf 4.595 Punkte. Der Hang Seng der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong sackte im späten Handel um 2,3 Prozent auf 25.692 Zähler ab. Der australische S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) schloss mit einem Minus von 0,8 Prozent bei 8.883 Punkten./edh/stw