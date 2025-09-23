DAX23.639 -0,2%ESt505.458 ±0,0%Top 10 Crypto15,58 -2,6%Dow46.315 +0,4%Nas22.631 +0,7%Bitcoin96.172 -2,1%Euro1,1743 ±-0,0%Öl67,19 +0,8%Gold3.710 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 BYD A0M4W9 Palantir A2QA4J Volkswagen (VW) vz. 766403 Apple 865985 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 BASF BASF11 SAP 716460 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX kaum verändert erwartet -- Nikkei 225 steigt deutlich -- Buffett steigt bei BYD aus -- VW und Porsche mit Gewinnwarnung -- Rheinmetall, Pfizer, Metsera, Samsung im Fokus
Top News
BlackRock-Aktie setzt nach Bitcoin-ETF-Erfolg auf Krypto: ETFs wohl bald direkt auf der Blockchain BlackRock-Aktie setzt nach Bitcoin-ETF-Erfolg auf Krypto: ETFs wohl bald direkt auf der Blockchain
Goldpreis im Höhenflug: Goldman Sachs rechnet bis 2026 mit neuen Rekordständen Goldpreis im Höhenflug: Goldman Sachs rechnet bis 2026 mit neuen Rekordständen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Partizipieren am Aufschwung der deutschen Wirtschaft mit dem Index-Zertifikat auf den SGI German Bundes Index. Mehr erfahren!

Aktien Asien: Japanische Aktien erholen sich von jüngsten Verlusten

22.09.25 09:07 Uhr

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Asiens wichtigste Aktienmärkte haben am Montag uneinheitlich tendiert, wobei die Gewinner insgesamt überwogen. Während japanische Aktien gefragt waren, tendierten die chinesischen Börsen uneinheitlich.

Wer­bung

Der japanische Nikkei 225 legte 0,99 Prozent auf 45.493,66 Punkte zu. Die Marktstrategen der Deutschen Bank sprachen von einer Erholung von den Verlusten am Freitag. Japans Notenbank hatte Ende vergangener Woche angekündigt, dass sie mit dem Verkauf von börsengehandelten Fonds (ETF) beginnen will. Die Meldung des Starts des Verkaufs war überraschend erfolgt.

Zuwächse verzeichnete auch die südkoreanische Börse. Hier stützten die Gewinne des Schwergewichts Samsung. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen auf Medienberichte, wonach das Unternehmen die notwendigen Hürden genommen hat, um Nvidia bestimmte Speicherchips zu liefern. Leicht nach oben ging es auch am australischen Markt. Der S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) kletterte um 0,43 Prozent auf 8.810,90 Punkte.

Keine klare Tendenz gab es dagegen an den chinesischen Börsen. Während der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Aktien der Festlandsbörsen zuletzt um 0,26 Prozent auf 4.513,51 Punkte anzog, verlor der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungszone Hongkong ein Prozent auf 26.269,89 Punkte. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen auf Gewinnmitnahmen bei Technologiewerten.

Wer­bung

Verluste verzeichneten auch indische Technologieaktien. Grund ist die von US-Präsident Donald Trump erlassene Verordnung für H-1B-Visa, wodurch die damit verbundenen Gebühren kräftig steigen. Dies könnte zum Problem für Technologieunternehmen werden, die vom Outsourcing profitieren und hohe Umsätze im Geschäft mit den USA erzielen./mf/jha/