DAX aktuell

DAX dürfte Erholungskurs fortsetzen - Hoffnung auf Ende des US-Shutdowns wächst

11.11.25 07:23 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Dienstag an Börse Frankfurt - Erholungsrally im DAX geht wohl weiter - Lösung im US-Shutdown wird konkreter | finanzen.net

Der DAX dürfte am Dienstag seine Erholung fortsetzen. Rückenwind kommt von der wachsenden Hoffnung auf ein baldiges Ende des US-Shutdowns.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.960,0 PKT 390,0 PKT 1,65%
Charts|News|Analysen

Nach dem kräftigen Wochenauftakt deutet sich am Dienstag zunächst eine Fortsetzung der Kursgewinne im DAX an. Rund zweieinhalb Stunden vor dem Börsenstart taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex 0,4 Prozent höher bei 24.060 Punkten. In der Nacht war er zeitweise sogar über 24.100 Punkte erwartet worden.

Dem DAX könnte damit nun doch der Sprung über seine 100-Tage-Linie gelingen, an der die Erholung am Vortag noch ins Stocken geraten war. Diese gilt unter Börsianern als wichtiger Indikator für die mittelfristige bis langfristige Marktentwicklung. Aktuell liegt sie mit 24.023 Punkten genau auf dem Hoch vom Vortag.

DAX-Rekorde im Überblick

Am 9. Oktober hatte der DAX bei 24.771,34 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Letztlich war er an jenem Tag bei 24.611,25 Einheiten in den Feierabend gegangen, was zugleich ein neuer Rekord auf Schlusskursbasis war.

Lösung im US-Shutdown zeichnet sich weiter ab

Die Hoffnungen auf ein Ende des teilweisen Stillstands der US-Regierungsgeschäfte (Shutdown), auf das Anleger bereits am Montag gesetzt hatten, steigen weiter. Die Mehrheit im US-Senat hat einem Übergangshaushalt zugestimmt. Für dessen Inkrafttreten fehlt nun noch die Zustimmung des Repräsentantenhauses sowie anschließend die Unterschrift von Präsident Donald Trump.

Die wichtigsten US-Börsenindizes konnten ihre Gewinne am Montag nach dem Ende des europäischen Handels weiter ausbauen und nähern sich wieder ihren Rekordständen von Ende Oktober. Der DAX hingegen hat seit Beginn des Vormonats kein neues Hoch mehr erreicht.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com, Maksim Kabakou / Shutterstock.com

