DAX24.419 +0,5%Est505.909 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,76 -1,7%Nas23.685 -0,7%Bitcoin69.250 -2,0%Euro1,1940 -0,3%Öl69,65 -1,7%Gold5.163 -4,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Microsoft 870747 Rheinmetall 703000 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Tesla A1CX3T Infineon 623100 Apple 865985 Novo Nordisk A3EU6F Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen uneins -- Apple steigert Umsatz und Gewinn -- Amazon vor Milliarden-Investment in OpenAI? -- Tesla, Visa, adidas, ASTA Energy, Bitcoin & Co. im Fokus
Top News
Bombardier-Aktie: Trump mit neuen Zolldrohungen gegen Kanada - auch Kuba gerät ins Visier Bombardier-Aktie: Trump mit neuen Zolldrohungen gegen Kanada - auch Kuba gerät ins Visier
adidas nach Zahlen im Fokus: DAX schlägt vor dem Wochenende Erholungskurs ein adidas nach Zahlen im Fokus: DAX schlägt vor dem Wochenende Erholungskurs ein
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien Asien: Überwiegend Verluste

30.01.26 09:22 Uhr

TOKIO/SHANGHAI/HONGKONG/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost haben am Freitag überwiegend nachgegeben. Marktteilnehmer verwiesen auf negative Signale aus den USA. US-Präsident Donald Trump will seinen Wunschkandidaten für die Nachfolge des US-Notenbankchefs Jerome Powell schon an diesem Freitag bekanntgeben.

Wer­bung

"Im Vorfeld der Ernennung sickerte gestern bereits ein Name durch, der bereits auch schon in den vergangenen Wochen als einer der Top-Favorit galt: Kevin Warsh", so Volkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank. Warsh gelte als sogenannter Falke, also als Anhänger einer eher restriktiven Geldpolitik. Die Börsen reduzierten daher die Hoffnungen auf eine lockere Geldpolitik, so Marktteilnehmer. Auch der Rückgang des Goldpreises und die Gewinne des Dollar deuteten in diese Richtung.

Vergleichsweise gut hielten sich japanische Aktien mit leichten Verlusten. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen auf die abgeschwächte Inflation im Großraum Tokio. Dies nehme Druck von der Notenbank, die Zinsen zu erhöhen. Der Leitindex Nikkei 225 schloss 0,1 Prozent tiefer bei 53.3322,85 Zählern. Auf Wochensicht lag er leicht im Minus.

Positiv ragte die südkoreanische Börse hervor, die wenig verändert tendierte. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiese auf stabile Halbleiterwerte.

Wer­bung

An den chinesischen Börsen ging es dagegen etwas stärker nach unten. Der CSI-300-Index (CSI 300) der chinesischen Festlandbörsen sank um ein Prozent auf 4.706,34 Punkte, während der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungszone Hongkong um rund zwei Prozent auf 27.415,70 Punkte fiel. Auf Wochensicht lag der Index trotz der Verluste im Plus. Seit Jahresbeginn hat der Hang-Seng ebenfalls deutlich zugelegt.

Die australische Börse schloss ebenfalls tiefer. Der S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) sank um 0,65 Prozent auf 8.869,15 Punkte./mf/jha/